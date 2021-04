Jennifer Lopez y A-Rod: Amiga de la actriz revelaría la razón de la ruptura de su relación

Estados Unidos.- Hace unos días y tras varias especulaciones sobre una ruptura, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez confirmaron el final de su compromiso por medio de redes sociales.

Según los informes, la famosa actriz y cantante se vio atormentada por problemas de confianza con su exprometido A-Rod antes de decidir terminar su relación para siempre.

La artista de 51 años se sintió "miserable" en los últimos días de su relación y "no pensó que lo mejor para ella era quedarse con Alex", así lo contó una amiga cercana a la famosa.

A pesar de la difícil separación, Jennifer todavía apareció en un video de homenaje que su ex publicó en Instagram el mismo día que celebraba el cumpleaños número 13 de su hija Ella.

Aunque Alex, de 45 años, voló a República Dominicana, donde está filmando la comedia Shotgun Wedding, para tratar de reparar las fisuras en su relación, no pudo evitar su falta de confianza, pues ya se rumoraba una posible infidelidad de parte del beisbolista.

"A ambos les gustaba pasar más tiempo juntos como familia, pero era difícil mantener esa chispa especial cuando se veían todos los días", dijo otra fuente sobre los dos.

A pesar de ello, los rumores de infidelidad no habrían sido la razón de la ruptura, "no importa si ha hecho trampa o no", dijo una fuente relacionada con la carrera musical de Jennifer. No tolerará el miedo en el aire entre ellos.

"Jennifer ha estado en estas situaciones difíciles antes. Ella no es de las que se sientan y lloran", continuó su amiga. Sus hijos la hacen más feliz. "Ella está bien".

Su expareja, Marc Anthony, también ha sido de gran ayuda en sus tiempos difíciles, que han cimentado su condición de co-paternidad.

"Jennifer y Marc tienen una gran relación", agregó su amiga. "Tenerlo cerca mientras ella ha tenido que trabajar en el extranjero ha sido muy reconfortante".

Mientras tanto, una fuente con sede en Miami familiarizada con la expareja dice que JLo y Alex intentarán ser amigos y todavía se respetarán el uno al otro.

Fuente: Daily mail