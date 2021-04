Los Premios Oscar no se salvan: Estas son las polémicas por un reconocimiento 'no merecido'

Estados Unidos.- Durante tantas ediciones de los Premios Oscar han sucedido momentos realmente inolvidables, entre ellos los que más polémica han ocasionado por quitarle el reconocimiento a los proyectos merecedores o hacer de la presentación algo realmente disgustante.

Brie Larson disgustada al dar el Oscar a Mejor Actor a Casey Affleck:

Brie Larson había sido merecedora a mejor intérprete por La Habitación y se vio en la obligación de pasarlo a Casey Aflleck por Manchester Frente al mar, debido a la dirección y entre tanta polémica decidió hacerse nulo este reconocimiento.

La La Land pierde el premio segundos después de ganarlo:

El premio a Mejor Película que recogió todo el equipo tuvo un error y resultó ser para Moonlight, dejando a los espectadores completamente molestos por el acto y el verdadero reconocimiento.

Toy Story 4 una de las inconformidades que hicieron estallar a todo Twitter por ganar a Mejor Película Animada:

Internautas utilizaron Twitter para irse en contra Toy Story 4 y dejar a Klaus sin su supuesto merecido premio, pues consideraron que ésta fue mejor en todos los sentidos que la cinta de Disney Pixar.

Una película que propone, se arriesga, sale de la zona de confort que existe en las películas animadas actuales y toca temas de una manera hermosa.



No, no hablamos de Toy Story 4. Hablamos de LA VERDADERA GANADORA, KLAUS. Premiaron lo fácil y lo popular. #Oscars pic.twitter.com/Tdm4JgEovU — Animations Park (@ParkAnimations) February 10, 2020

Joker:

Resultó un tanto sorpresivo que un largometraje con súpervillanos dominara once nominaciones, entre ellas a Mejor Película, actor, director, guion adaptado y banda sonora.

Causando molestias pues esperaban que incluso la única nominación y no todo el premio fuera para Once Upon a Time in Hollywood, 1917 o The Irishman.

La partida doble de Scarlett Johansson:

Nominada dos veces en diferentes categorías y por dos papeles distintos, Mejor Actriz y mejor actriz de reparto, pues previo a esto solo 11 actores habían conseguido ser nominados doblemente en el mismo año en los Oscar.

La furia de los fans al ver a 1917 ganar a Endgame el premio a Mejores Efectos Visuales:

Internautas expresaron inconformidad por dejar a la película más taquillera, debido a las aventuras y efectos visuales que solo Disney puede costear, obteniendo solo la nominación a Mejores Efectos Visuales, perdiendo contra las nominaciones de 1917.

perdón 1917 pero avengers endgame se merecia el oscar a mejores efectos especiales con esta mega escena icónica que se mando pic.twitter.com/MoX4H8h16M — alejo agustin (@agusalejook) February 10, 2020

Green Book desató polémica por ganar Mejor Película:

El dominio durante todo un año había sido Roma por ser la cinta más galardonada de la temporada y el día de la premiación se tomó por sorpresa que el merecedor a esto sería Green Book.

Frozen II y Klaus:

Gran parte de fans mantenían las esperanzas en el largometraje sin competencia que obtuvo éxito en la taquilla, pero Frozen dominó y se mantuvo con sus dos estatuillas a Mejor Película Animada y Mejor Canción.

