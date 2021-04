Oscar 2021: Estas son las 10 películas que merecían nominación al galardón, según la crítica

Ciudad de México.- A tan solo cuatro días de que sea la famosa entrega de los Oscar 2021, se publicó la lista de los filmes que estaban compitiendo por uno de los tan codiciados galardones, y al igual que cada año desde su primer alfombra roja, la crítica no tardó en pronunciar su descontento al no ver estas 10 películas en la lista, ya que consideran que merecían formar parte de ella.

Sin duda para muchos alrededor del mundo fue muy aplaudido el hecho de que los ingenieros de sonidos mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, formaran parte de dicha lista en la categoría como Mejor Sonido por el filme Sound of Metal.

Aunque, sin duda, cada nominación no fue tomada a la ligera y cada una merece estar en la lista, no se pudo evitar que varios sintieras el descontento por el hecho de no ver filmes como Palm Spring o The Way Back, principalmente por los actores que las protagonizan.

1. The Way Back: Para la crítica la actuación de Ben Affleck como un entrenador de baloncesto fue una completa maravilla, sin contar que consideran que la historia va más allá de un "drama deportivo", sino que se busca dar el mensaje de lo importante que es la redención y superar los demonios internos.

2. Uno de Nosotros: El thriller de venganza es considerado como un digno contendiente, debido a que es un claro ejemplo de lo que es "el buen cine americano", y las impresionantes actuaciones de Kevin Costner y Diane Lane, ambos padres de Henry Cavill en El Hombre de Acero.

3. Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre: Para todo fue una sorpresa no ver el filme sobre el aborto de 'Eliza Hittman', producida por HBO Max en la lista de los nominados fue una verdadera sorpresa, dado que sí lo estuvo, incluso ganó, en el Festival de Cine de Sundance y el Festival de Cine de Berlín en 2020, además de ser el favorito en la crítica este 2021.

4. The Assistant: Dado el hecho de lo importante que es en Hollywood el tema sobre el movimiento Me Too, el no ver la película dirigida por Kitty Green, que abarca los abusos sexuales más escándalos, fue totalmente inesperado, especialmente porque la mayoría coincidió en que Julia Garner tenía una "actuación magistral" y merecía al menos estar en la búsqueda de un Oscar a mejor actriz.

5. Palm Springs: Al haber sido nominado varias veces en los Golden Globes 2021 y contar con las alabanzas de la crítica por su forma de "renovar" el concepto de estar "atrapado en el tiempo", se esperaba verlo al menos en una categoría de los codiciados galardones.

6. La Llorona: Bastante impresión generó el no ver el título en la lista de los Oscar, principalmente después de que los Golden Globes la colocara como mejor película de habla no inglesa, por lo que varios atacaron a La Academia de Cine, señalando que fue sus prejuicios los que frenaron su nominación.

7. Martin Eden: Según las múltiples críticas, la actuación de Luca Marinelli fue impecable y la adaptación de la novela de Jack London fue realmente "artesanal atemporal", por esto mismo consideraron un error el que no la consideraran como un digno contendiente.

8. El Dilema de las Redes: Supuestamente, este documental debería de haber figurado dado la manera en como abarca la actualidad en la que se vive, dando un sentido de la función social.

9. La Voz Humana: La crítica señaló que el trabajo de Pedro Almodóvar era sin duda algo que debería de estar en la lista como mejor cortometraje de acción en vivo, señalando que era una "carta de representación española en los premios".

10. Como Sobrevivir al Mundo Material: Para la mayoría de los expertos, la actuación de Evan Rachel Wood fue "extraordinaria", señalando que era una lástima que quedara "excluida", principalmente al ser un filme que cuestiona los lazos de la familia.

Fuente: Espinof