¿Reveló spoilers? Luis Miguel publica su primer TikTok e Internet enloquece

Ciudad de México.- La fiebre por 'El Sol de México' de nuevo ha invadido Internet, ya que a raíz del estreno de su segunda temporada, Luis Miguel, la serie, el cantante ha estado en tendencia durante los últimos días y aprovechando la fama, decidió abrir su cuenta de TikTok el martes pasado.

Los follows de los fanáticos no se hicieron esperar pese a que el artista no había publicado contenido hasta el día de hoy, en donde quiso sorprender a la comunidad de la red social haciendo su primera publicación, misma que está enfocada en la segunda temporada de su serie.

Luis Miguel no se unió a ningún reto viral ni bailó alguna coreografía, sino que subió un fragmento de su popular y entrañable video Hasta que me olvides, éxito que retomó fuerza en los últimos días, ya que apareció en el segundo capítulo de la bioserie creada por Netflix.

Aunque ya era conocido por sus seguidores más viejos, los más jóvenes quedaron impresionados. Al momento, el video de 'El Sol de México' lleva 17 mil 400 likes y se ha compartido de manera viral en otras plataformas, ¿tú ya lo conocías? Puedes verlo dando clic aquí.

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, tendrá ocho capítulos que serán transmitidos uno a uno cada domingo a través de la plataforma de Netflix. En esta temporada se podrá apreciar la trayectoria personal y musical del artista en el periodo de los 90 hasta los 00.

Fuente: TikTok @lmxlm