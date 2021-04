¡Se hartó! Lolita Cortés explota en Televisa y le dice sus verdades a Tania Rincón

Ciudad de México.- Lolita Cortés no tuvo reparo en hacer una dura crítica a Paul Stanley y Tania Rincón en pleno programa en vivo de Hoy y por si fuera poco, también fue captada fuera del aire mientras se 'comía vivos' a los conductores.

Resulta que la conocida exjuez de La Academia hizo pedazos a la michoacana y al hijo de Paco Stanley por el baile que presentaron durante su primera aparición en Las Estrellas Bailan en Hoy y les dijo que habían hecho "una tabla gimnástica".

Posteriormente, las cámaras de Hoy buscaron a Lolita en su camerino y desde este lugar, volvió a tundir a ambos participantes:

Tenemos la pareja más joven ¿y qué coreografía fue esta?, es mi perspectiva y por eso me pagan, su deber es hacer una buena coreografía, él tiene que bajar de peso, no sé si está contento o si no, eso no es nuestro problema", comentó Cortés y aseguró que Paul aún tiene mucho por dar.