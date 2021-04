¿Todo es show? Productor de Televisa habla sobre la idea de crear una bioserie de Frida Sofía

Ciudad de México.- Juan Osorio reaccionó a las últimas declaraciones que hizo Alejandra Guzmán sobre el caso de su hija Frida Sofía, quien reveló haber sufrido de abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán cuando tenía cinco años.

El productor de Televisa comentó que la rockera es una persona a la que "la vida le ha cobrado muchas facturas" y recordó que ambos estuvieron en la misma clínica de rehabilitación.

En un encuentro con los medios, Juan Osorio a quien recientemente se le ha vinculado amorosamente con una actriz 37 años menor que él, lamentó la complicada situación por la que atraviesa la familia Guzmán en estos momentos.

El productor fue cuestionado si estaría dispuesto a realizar una bioserie sobre la vida de Frida Sofía, a lo que contestó con un rotundo "no".

​"Es muy difícil opinar cuando no eres tú, yo quiero mucho a la familia, saben perfectamente que hay una amistad con Silvia (Pinal), con la misma Alejandra, ella y yo somos amigos, pero no es nada fácil ... Es penoso, es triste".

No (realizaría bioserie de Frida Sofía), no es mi estilo, me conocen, saben perfectamente cuál es el tipo de producción que yo hago, cómo me gusta y más ahorita que ya estás en una etapa de tu vida que debes ser más cuidadoso con lo que haces", comentó frente a las cámaras de Eden Dorantes.