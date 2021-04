Actriz de Televisa, destrozada por la muerte de su padre: "No puedo creer que no estés aquí"

Ciudad de México.- El 6 de diciembre del 2020 es un día que la artista mexicana Issabela Camil jamás olvidará pues esa es la fecha en que su padre, Jaime Camil Garza, dejó de existir debido a complicaciones de salud.

Aunque la familia del querido empresario no reveló la causa de su muerte, de forma extraoficial se reportó que presentó un problema vesicular que se le complicó y derivó en su fallecimiento tras días hospitalizados en un centro de Acapulco.

Este jueves 22 de abril fue es un día muy difícil para la actriz de Televisa, pues a través de las redes sociales ella misma confesó lo mucho que extraña a su padre y lo complicado que le resulta no estar con él.

La guapísima y flamante esposa de Sergio Mayer compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en donde se puede ver a Camil Garza caminando tras bajar de una avioneta y revisando su celular.

Hoy es uno de esos días en que quiero tomar el teléfono y marcarte. Quiero platicarte tantas cosas pa. No puedo creer que no puedo verte, que no estás aquí, carajo qué difícil", escribió.