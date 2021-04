Actriz de Televisa encara a Angélica Rivera por darle tremenda bofetada: "Casi me partes el cachete"

Miami, Estados Unidos.- Hace unas horas Angélica Rivera, Aylin Mujica y Cynthia Klitbo pusieron de cabeza las redes sociales luego de presumir que el fin de semana se reunieron para conversar como grandes amigas.

Durante el programa Suelta la Sopa, la conductora cubana confesó que en este encuentro con la exprimera dama de México, por primera vez le pudo reclamar sobre la fuerte cachetada que le dio durante las grabaciones de la telenovela La Dueña (1994).

Nunca Angie y yo habíamos hablado de aquella famosa bofetada… me dice, 'te voy a decir algo, tú también me pegaste duro', le digo 'bueno, pero es que tú también me pegaste durísimo, casi me partes el cachete'", relató Aylín a través de la pantalla de Telemundo.