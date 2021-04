Gustavo Adolfo Infante se reúne con Angélica Rivera en Miami y da fuerte noticia a Televisa

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante reveló una polémica fotografía en la que aparece posando junto a Angélica Rivera y poco más tarde reveló que tuvo la oportunidad de reunirse con la exprimera dama de México en Miami.

A través de la transmisión del programa De primera mano, el famoso conductor contó que el pasado fin de semana viajó a Miami para encontrarse con Noelia y su esposo y explicó que quedaron de verse en un conocido restaurante.

Mientras esperaba a su compañía, miró que alguien levantó la mano para saludarlo y era la mismísima exesposa de Enrique Peña Nieto. Según comentó, la acompañó en su mesa por casi una hora mientras era acompañada por la menor de sus hijas, Regina Castro.

Sus compañeros de inmediato le comenzaron a preguntar si actuaría en una televisora de México como Televisa, sin embargo, Gustavo señaló que por respeto a Rivera, no daría más información.

No te puedo decir, ella me dijo que no dijera, porque es mala onda que uno se siente con Angélica", dijo el conductor y señaló que el regreso de 'La Gaviota' sería hasta el próximo año.