"Hubo violencia": Actor de Televisa confiesa en 'Sale el Sol' que se divorcia por esto

Ciudad de México.- Después de celebrar el rotundo éxito en Vecinos, el famoso actor de Televisa y teatro, César Bono, llegó a Sale el Sol bastante triste con una mala noticia, pues confesó que durante la pandemia sufrió de violencia por parte de su ahora exesposa, Patricia Castro, señalando que por ello decidió pedir el divorcio hace un par de meses.

Bono y Castro tienen varios años casados y formaban, hasta este momento, una de las parejas más estables del medio artístico, pero ahora, el actor confesó que el confinamiento por Covid-19 y las constantes pérdidas de seres queridos no pudieron ser superadas.

Fue la mañana de este jueves 22 de abril cuando el intérprete de 'Frankie Rivers', reveló para el matutino de Imagen TV que estaba en proceso de divorciarse, y que ya tenía varios meses separado de Patricia.

Aunque dijo que todo se debió a los difíciles momentos ante la crisis, señaló que no quería echarle la culpa a alguien o algo, aceptando que a veces las cosas no eran como se esperaban, y aunque en su caso no fue la falta de amor para terminar la relación, acepta que a él sí lo dejaron de querer.

Sí, finalizó, no le quiero echar la culpa a nada ni a nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia y entonces en lugar de salir adelante nos quedamos a mitad del viaje mi exesposa y yo", reveló César.

Ante la palabra agresión que uso al hablar de su divorcio, este confesó que él luchó para componer las cosas, pero que ella lo violentó de manera verbal y tuvo muchas agresiones de ese estilo en su contra y para él es algo imposible de tolerar, por lo que decidió dejar las cosas por la 'paz' y tomar caminos separados.

Vieron que luché, luché hasta que de plano eran muchas las agresiones, muchos los problemas y ya no pude más, o sea, luché hasta no poder más, no abandoné luego luego la batalla. Hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías de violencia, de cosas, violencia verbal que al fin de cuentas es lo mismo, es lo mismo que te dé un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia", concluyó.

Fuente: Twitter @saleelsoltv