¡Imparable! Revista invita a Juanpa Zurita a aparecer en su portada: "Increíble sesión"

Ciudad de México.- El éxito del influencer Juanpa Zurita es imparable; recientemente conquistó la televisión con su papel en Luis Miguel, la serie, la cual se estrenó el domingo pasado en punto de las 19:00 horas.

Ahora, su fotografía aparece en la portada de la revista Badhombre, enfocada en la construcción de la identidad masculina a través del estilo. El modelo de 25 años aceptó participar como parte del tercer aniversario del proyecto.

Me encanta poder ser otra persona cuando shooteo editorial. No es el típico Juanpa que vemos todos los días... y poderme expresar a través de distintas personalidades me parece bien bonito. De alguna forma requiere vulnerabilidad y estar presente", escribió Juanpa en Instagram.