¡Increíble! Estos son los famosos que rechazaron ser presentadores en los Premios Oscar

Ciudad de México.- Los horas para la entrega de los Premios Oscar 2021 están prácticamente contadas, pues pese a la actual pandemia por el virus Covid-19, dicha ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 25 de abril.

En contraste, el presentador o presentadora de esta edición aún no se conoce, ¿será que no hay quien quiera conducir el evento? No sería la primera vez, estos son los famosos que han dicho "no, gracias" a la invitación.

Kevin Hart es uno de los actores que se ha negado a conducir la ceremonia de los Premios Oscar, incluso cuando ya había sido confirmado en 2019. La razón por la que dijo que 'siempre no', fue debido a unos chistes homófobos que lo hicieron renunciar.

Hugh Jackman era uno de los favoritos para convertirse en el presentador de los Oscar; sin embargo, también decidió declinar la oferta debido a que los ensayos de sus giras y proyectos teatrales le imposibilitaban hacerse cargo de los premios.

Por su parte, Justin Timberlake, artista que incluso se presentó en el medio tiempo del Super Bowl, se negó a conducir el máximo evento del mundo cinematográfico, ¿le habrá dado miedo?

Sandra Bullock, también ha bromeado al respecto, argumentando que no aceptaría presentar dichos premios ya que "es un trabajo ingrato. Da igual quien lo haga, no se puede complacer a nadie".

Otras estrellas como Oprah Winfrey, Emily Blunt, Dwayne Johnson, Melissa McCarthy, Amy Poehler y Tina Fey, han rechazado la llamada de la Academia, ya que dejan entrever que esta actividad a veces arruina su reputación.

Yo no lo haría, sería como abrir las puertas del infierno. No quiero hacerlo, ahorraros la llamada", aseveró Emily Blunt al ser cuestionada sobre su participación como conductora.

Actores que ya han conducido el magno evento, también han comentado que no lo volverían a hacer. Tal es el caso de James Franco y Anne Hathaway, quienes incluso dijeron arrepentirse, ya que tras manejar uno de los eventos, fueron duramente atacados por el mundo actoral y de fanáticos del cine.

Fuente: El País