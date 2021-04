Irina Baeva reacciona ante duros comentarios que recibe en Instagram: "Eres bien p..."

Ciudad de México.- Desde el inicio de su relación con Gabriel Soto, la actriz Irina Baeva ha sido víctima de ataques en su contra que la señalan por supuestamente haber destruido el matrimonio del actor con Geraldine Bazán.

Pese a ello, la pareja actualmente se encuentra feliz y comprometida para casarse desde hace unos meses, sin embargo, hasta la fecha la rusa sigue recibiendo duros comentarios por medio de redes sociales.

Irina Baeva regresa a Televisa y hace inesperada confesión sobre Gabriel; no tienen planes de boda

Recientemente, la famosa compartió en sus historias de Instagram el fuerte comentario que le hizo uno de sus tantos haters atacándola con el mismo argumento de su relación.

¿Por qué eres bien p... y rompe hogares? Pero responde, que no te de pena tu realidad", se leía.

Ante esto, la artista respondió de una manera pasiva y educada, acostumbrada ya a la clase de comentarios que atacan a su persona.

Cada quien crea su propia realidad con sus palabras. Y cada quien da lo que tiene en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo de hacer la pregunta. A mi no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. Bendiciones".