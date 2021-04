"La nueva Jolette": Marisol González hace 'arder' Televisa al discutir con Lolita Cortés en 'Hoy'

Ciudad de México.- Marisol González sin duda alguna hizo 'arder' la pista de Televisa, pues al ser duramente criticada por Lolita Cortés ante su coreografía, no se quedó callada y le respondió que ella no era una bailarina y estaba aprendiendo, comenzado una acalorada discusión en pleno programa en vivo de Hoy, por lo que varios fans la denominaron "la nueva Jolette".

El pasado miércoles 21 de abril fue el turno de González de presentar sus pasos de baile en el concurso 'Las Estrellas Bailan en Hoy', junto a su pareja, el portero Moises Muñoz, y al igual que sus compañeros, la exactriz de TV Azteca no tuvo piedad y les dio la calificación más baja hasta el momento.

Cortés juzgó el haber escuchado que la conductora deseara que la coreografía sea fácil, asegurándole que por esos comentarios la gente no se tomaba en serio su profesión y lo tomaban como un hobby, ante lo que ella no se quedó callada y le explicó que era porque no sabía bailar y la ponía muy nerviosa hacerlo, por lo que esperaba pasar de menos a más, algo que no hizo cambiar de opinión a la exigente jurado.

Pues me parece muy mal porque estás en una competencia, entre más fácil, menos luces; a menos que lo hagas exacta y precisa, que no sucedió, por supuesto", dijo Lolita. "Quise dar lo mejor, hice lo que estaba en mis manos, me sentí bien al superar mi miedo", le replicó Marisol.

Pero no conforme con señalarle que le faltaba talento y estaba "descuadrada", le pidió que "suba su autoestima", tras lo que les puso un 1 de calificación. señalándoles que deben de soltarse más y "no conformarse" con lo que están haciendo.

Felicito a tu madre porque va a ser su cumpleaños, pero este espero que no sea su regalo y espero que su regalo sea el de mañana con algo mucho mejor", concluyó antes de ponerle un 1 de calificación, siendo la más baja hasta ahora.

Este intercambió de palabras se convirtió rápidamente en un tema del que todos hablaron, recordando el momento en el que la denominada 'Juez de Hierro' hizo pedazos a Jolette en La Academia en el 2005, pidiendo que no votaran por ella y por el hecho de que la joven siempre tuvo una respuesta a las críticas de ella, como en este caso la conductora.

