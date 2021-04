¿Otra estafa? Matrimonio entre Ninel Conde y Larry Ramos ¡fue pura telenovela!: "No hay papel"

Ciudad de México.- Ninel Conde se encuentra en medio de un gran escándalo, luego de que su actual pareja Larry Ramos fuera detenido y luego liberado de manera condicional por los agentes del FBI en Estados Unidos, acusado de una estafa millonaria.

Luego de una semana del arresto, la artista rompió el silencio, en una entrevista que le dio en exclusiva a Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca, dijo, entre otras cosas, que ya no estarían juntos: "Decidimos que la prioridad ahorita es resolver cada uno sus temas legales".

La charla se suscitó en el hotel donde la cantante se encontraba hospedad y fue ahí donde Raúl le cuestionó cómo estaba, a lo que ella le contestó: "Muchos sentimientos encontrados… Decirte que me siento muy bien sería mentirte, pero decirte que estoy totalmente perdida también sería mentirte. Dios ha sido mi ancla, y en él me refugio siempre que hay momento complejos".

Además de manifestar su decepción hacia Giovanni Medina, padre de su hijo, quien se burla de la situación, la también actriz reveló una verdad que dejó sorprendido al presentador de Univisión.

Resulta que Ninel, tras escuchar la pregunta que el conductor hizo sobre su deseo de divorciarse en este momento, la famosa reveló que no está casada con Ramos.

Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme. Legalmente no, fue un ritual espiritual... no hay papel", señaló.