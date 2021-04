Rumbo a los Premios Oscar 2021: Artistas nominadas a la categoría de 'Mejor actriz'

Estados Unidos.- El próximo domingo 25 de abril se realizará la entrega de los premios Oscar 2021 donde han sido muchos los nombres que han sonado para suplir a Renée Zellweger en el trono a la Mejor Actriz en los premios de la Academia.

Esta edición de los Oscar será realizada en España y cuenta finalmente con las siguientes nominadas para ganar la estatuilla en las categorías de Mejor Actriz Principal y de Reparto.

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL

Viola Davis- La madre del blues

Davis ha ganado en IFP Gotham Awards Tribute, PSIFF Desert Palm Achievement, SAG, además de estar nominada para los Indie Spirits, Globos de Oro (Drama) Critics Choice y, por supuesto, los Oscar. Al ser la ganadora de los SAG, es una de las favoritas para los premios de la Academia.

Frances McDormand - Nomadland

Mientras Nomadland está arrasando, su protagonista, Frances McDormand, no es la que más premios ha conseguido. Hasta el momento se ha llevado los de NSFC y BAFTA, pero éstos últimos son importantes de cara a los Oscar.

Carey Mulligan - Una joven prometedora

Una joven prometedora es una de las películas imprescindibles de este año. Descoloca y apasiona a partes iguales y Carey Mulligan borda su actuación. Es algo que han reconocido en los Critics Choice o los LAFCA. Hay pocas posibilidades de que se lleve el Oscar.

Andra Day - Los Estados Unidos contra Billie Holiday

Andra Day fue la que se hizo con el Globo de Oro (drama), que suele ser indicativo para los Oscar, por lo que también es una de las favoritas para hacerse con la estatuilla. Lo cierto es que borda su interpretación de la leyenda del jazz.

Vanessa Kirby - Fragmentos de una mujer

Vanessa Kirby lleva a cabo una magnífica interpretación de una mujer en duelo por la pérdida de su hija recién nacida. Kirby merece la nominación tan solo por la secuencia de parto con la que comienza la película. Aún así, es poco probable que resulte ganadora.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Yuh-jung Youn - Minari

Yuh-jung Youn a sus 73 años, con 40 de experiencia a sus espaldas, se ha convertido en la favorita de esta entrega de premios. Ha sido ganadora en los SAG y en los BAFTA y no hay nadie que no la conozca a estas alturas. Su victoria en los Oscar está casi asegurada.

Maria Bakalova - Borat, película film secuela

Quien haya visto Borat, película film secuela estará de acuerdo en que la actuación de Maria Bakalova no se merecía menos que una nominación a los Oscar. La actriz se encuentra en situaciones límite a lo largo de los acontecimientos de la cinta y, aún así, continúa en su personaje.

Glenn Close - Hillbilly, una elegía rural

Hasta el momento, Glenn Close no se ha llevado a casa ninguno de los premios a los que opta por su papel en Hillbilly, una elegía rural. Nunca ha sido una verdadera favorita en la categoría y no por su actuación, sino porque la película no ha caído muy bien entre los críticos.

Olivia Colman - El Padre

Olivia Colman arrasó en 2019 con La Favorita, donde interpretaba a una reina odiosa que, aún así, nos conquistó a todos. En esta ocasión su papel no tiene nada que ver con aquella monarca y, aunque no suena con tanta fuerza, no está fuera de las apuestas. Por otro lado, nadie se opondría a que resultara ganadora.

Amanda Seyfried - Mank

Si el Oscar no cae en Yuh-jung Youn, Amanda Seyfried es otra de las favoritas. Hay que tener en cuenta que Mank se está yendo a casa con las manos vacías y está recogiendo pocos premios importantes. Aún así, son muchos los que apuestan por Seyfried como ganadora de la noche, de nuevo, si no recae en la actriz de Minari.

