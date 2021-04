Tras cambiar TV Azteca por Televisa, exconductor de 'Hoy' dice que no extraña 'VLA'

Maurico Mancera dice que no extraña a 'Venga la Alegría'. Foto: Instagram @maumancera

Ciudad de México.- Tras tres años de haber dejado TV Azteca y cambiarlos por Televisa, el polémico Mauricio Mancera, exconductor del programa Hoy, confesó en sus redes sociales que "no" extraña a Venga la Alegría, al cual perteneció por 10 años, revelando si regresaría o no al matutino.

Mancera formó parte de la televisora del Ajusco por 14 años, ya que en el 2004 debutó en la empresa en la sede de Veracruz con Momento Rojo, cuatro años después de unió a Venga la Alegría y tras más de 10 años se despidió y se fue a San Ángel para formar parte del programa Hoy, al cual renunció hace un año.

Ante este historial, fans no desaprovecharon la oportunidad de cuestionarle en su dinámica en Instagram, preguntas y respuestas, si extrañaba el matutino en el que se disparó su fama en todo México.

Mancera no tuvo ninguna duda ni un poco de vacilación al momento de decir que "no", explicando que él fue muy "feliz" ahí, pero que al programa no lo extraña, pero sí a las personas con las que convivió por tantos años.

Siempre extrañas dónde fuiste feliz, yo extraño a las personas, no a los programas", respondió de forma contundente.

Finalmente reveló si regresaría en algún momento, por lo que confesó que ya hasta lo habían invitado para que estuviera un día, aunque por su trabajos los tiempos no encajan y todavía no se concreta algo para verlo de nueva cuenta junto a Laura G y Sergio Sepúlveda.

Me han invitado a ir de invitado, pero no hemos podido cuadrar fechas", concluyó.

Fuente: Instagram @maumancera