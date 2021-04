Tras renunciar a TV Azteca y muerte de su esposo, conductora anuncia nuevo proyecto ¿en Televisa?

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 22 de abril la conductora Gaby Crassus dio una increíble noticia a sus seguidores de redes sociales pues anunció que volverá a la televisión luego de que renunció a TV Azteca hace unos meses.

La expresentadora del programa Al Extremo renunció a este proyecto para mudarse a Yucatán con su familia, sin embargo, el 12 de febrero su vida dio un giro de 360 grados debido a que su esposo Rodrigo Mejía murió víctima de Covid-19.

Sin embargo, a dos meses de la desgarradora partida del actor de Televisa, Gaby asegura que está lista para seguir y sacar adelante a sus hijos, por ello está dispuesta a volver a trabajar y lo hará con la televisora del Ajusco.

Este día Crassus visitó el programa Venga la Alegría para anunciar que el próximo lunes 26 de abril estrenará la emisión Héroes Salvadores a través de A+ y entre lágrimas confesó que trabajando, honrará la memoria de Mejía.

Si yo me permito, quedarme a mí misma quedarme un día en la cama, me muero... sí se puede salir adelante, poco a poco y un día a la vez... estoy agradecida con TV Azteca, de verdad no me siento sola", dijo con la voz destrozada.