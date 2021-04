Tras sufrir horrible accidente, la actriz Olivia Collins ingresa de emergencia al hospital

Ciudad de México.- Olivia Collins comunicó en redes sociales sobre un accidente que sufrió y por el cual su pie derecho resultó lesionado. De acuerdo con la actriz chilena, una caída la mandó directo al hospital.

En un par de imágenes en Instagram se ven las radiografías que le hicieron. Estas muestran un total de siete tornillos instalados en su primer metatarsiano.

Asimismo, le pusieron una placa de titanio con el fin de subsanar el hueso fracturado. En el exterior, su extremidad luce un vendaje compresivo que fija sus articulaciones.

La celebridad que participó en Soñar no cuesta nada (2005) se encuentra recuperándose en su casa, hasta que vuelva a la normalidad.

Escribió, la estrella de 63 años, que fue atendida por su médico de confianza, experto en Ortopedia y Traumatología, Raúl Picazo Cecilio, quien llevó a cabo la operación.

¡Auch! No se los había contado pero tuve una caída y me fracture horrible mi pie. Pero mi Dr. Experto en Ortopedia y Traumatología Raúl Picazo Cecilio me operó. Ahora tengo que armarme de paciencia para volver a la normalidad", escribió.