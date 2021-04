Yalitza Aparicio y las fuertes críticas en su nominación al Oscar; actor de Televisa la 'destrozó'

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio en el 2019 se convirtió en una de las actrices más polémicas del medio, pues con su nominación al Oscar como mejor actriz causó un gran revuelo y una división de opiniones entre colegas e internautas, siendo las fuertes críticas y ataques de Sergio Goyri, actor de Televisa, las que más llamaron al atención por la manera en que la 'destrozó'.

Aparicio debutó en el mundo del cine de la mano del múltiple ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, como 'Cleo' en el filme de Roma, el cual fue tan alabado por la crítica que figuró en la lista de nominados en diferentes categorías, haciendo historia en los premios.

Los Premios Oscar no se salvan: Estas son las polémicas por un reconocimiento 'no merecido'

Ante esto, redes sociales y el mundo del espectáculo se enfrentó a una fuerte polémica, pues mientras unos aplaudían a la joven por su actuación y el animarse a seguir un sueño, otros la criticaron ferozmente, señalando solo "fue suerte" el haber sido seleccionada y el pasar por la alfombra roja como una competidora.

Incluso, Rossana Barro, dijo que un grupo de actrices mexicanas, de las que no se reveló nombres, estaban buscando la manera de que se evitara que Yalitza fuera considerada para los premios Ariel, el premio más importante en la industria del cine mexicano.

Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia de cine que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de mejor actriz. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más", dijo hace dos años Barro.