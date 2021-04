¿'Adiós Amor'? Christian Nodal abandonaría la música para complacer a Belinda

Ciudad de México.- Todo parece indicar que las molestias que Christian Nodal está teniendo con su disquera se debe a Belinda, pues aseguran que el intérprete de Adiós Amor está haciendo todo lo que su novia le pide, pues quiere complacer a la coach de La Voz Kids a como de lugar, incluso hasta abandonar la música ranchera para siempre.

Según el canal de YouTube, Chacaleo, Nodal se encuentra tratando de convencer a sus representantes y a su disquera que hagan un radical cambio en el estilo que lo hizo tan famoso, pues ahora quiere ser un cantante de pop, como Belinda, de baladas y hasta reggaetón.

Aparentemente, la actriz de TV Azteca está "metiendo la idea" en la cabeza del cantante de que podría ser "el nuevo Luis Miguel", por lo que hasta está cambiando su 'look' a uno más pop, algo que a Universal Music no le parece debido a que consideran que no va a tener la misma aceptación.

La influencia que ha generado Belinda en su actual novio Christian Nodal ya fue demasiado lejos, pues ahora el cantante ya quiere abandonar el género de regional mexicano para abrirse paso dentro del pop, todo por complacer a su querida amada, y lo que le ha provocado problemas con su actual disquera", contó Chacaleo.

Según el canal, al ver que Nodal no entiende de razones, decidieron frenar todo lanzamiento por el momento, detonando los ataques del cantante, pero la disquera ya se está cansando y podría perder su contrato con ellos.

Conscientes de que sería un error a un Christian Nodal popero, lo jefes de la disquera a detenido todo intento musical de su representado, hecho que causó la furia del cantante oriundo de Sonora. El personal de su disquera está a apunto de perder la paciencia", aseveró el canal de YouTube.

Cabe mencionar que dicha información permanece en calidad de especulación, pues ninguno de los involucrados ha salido para dar declaraciones al respecto.

Fuente: Canal de YouTube de Chacaleo