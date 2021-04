Adiós Ninel Conde: Desde 'Sale el Sol', revelan que Larry Ramos podría pasar 20 años en prisión

Miami, Estados Unidos.- Este viernes salió a la luz la pena máxima que podría alcanzar Larry Ramos, quien hace unos días fue detenido en Miami por el FBI tras varias denuncias en su contra por fraude de cerca de 22 millones de dólares.

Actualmente el colombiano se encuentra en arresto domiciliario y hace algunas su actual pareja Ninel Conde negó estar casada con él y se deslindó de todas sus acusaciones en Estados Unidos.

Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme, fue un ritual espiritual, nos casamos en un ritual y muchos le dicen mi marido, y yo no hay papeles, pero eso no es lo importante", comentó en entrevista con El Gordo y la Flaca.