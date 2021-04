¿Ahora sí? Tío de Frida Sofía la defiende de Enrique Guzmán: "¡Se quieren hacer famosos!"

Ciudad de México.- En medio del escándalo que atraviesa la familia Guzmán Pinal, esta vez fue Pedro Moctezuma, tío de Frida Sofía, quien habló respecto a las acusaciones que su sobrina hizo en contra de Enrique Guzmán.

El hermano de Pablo Moctezuma, dijo que las acusaciones de su sobrina sobre las presuntas agresiones de parte de su abuelo habían sorprendido a toda la familia pues se enteraron de manera inesperada.

No obstante, el familiar de la recién estrenada cantante, destacó que lo único que esperaba es que la hija de Alejandra Guzmán pronto pudiera encontrar justicia y sentirse mejor.

Además aseveró que cree en su palabra y en sus declaraciones, además señaló que la respaldará en cualquier momento.

¿Cómo va a mentir una persona con algo así? Es doloroso. Una cosa es que tenga problemas psicológicos, pero una niña y un ser humano tan sensible como es ella, no creo que esté mintiendo... Yo no tengo nada en contra del señor. Simplemente es mi sobrina y yo voy a defender a mi sobrina siempre. Yo creo que Frida está diciendo la verdad", exclamó.