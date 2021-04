¡Destrozan a Ninel Conde! 'Sale el Sol' asegura que Larry Ramos le dio 250mp de lo que "robó"

Ciudad de México.- En Sale el Sol no se tuvo piedad al hablar de Ninel Conde, pues después de ver su entrevista con Raúl de Molina, para El Gordo y La Flaca, la destrozaron, asegurando que "no es inocente" como asegura en cada momento, pues según Gustavo Adolfo Infante, la cantante recibiría 250 mil pesos de lo que "robó" su esposo, Larry Ramos.

El pasado jueves 22 de abril, salió a la luz, las primeras declaraciones del 'Bombón Asesino', en las que dice que legalmente no está casada con Ramos, que no sabía exactamente su situación y negando que en el momento del arresto no estaba con él, pues se dieron un espacio para solucionar sus casos legales.

Por esto, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, se lanzaron en su contra, diciendo que era más que obvio que sabían que pasaba, que varios medios ya lo traían y muchas personas se lo dijeron personalmente, señalando que solo se hizo la que "la virgen le habla".

¡Ninel Conde rompió el silencio y desmiente que haya estado presente cuando se arrestó a Larry Ramos! #PájarosEnElAlambreuD83DuDC26 en #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Hg07V7Y84S — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) April 23, 2021

Infante, señaló que varios medios declaran que el empresario le hizo un deposito de 250 mil pesos a la intérprete de Tú Me Pones a Pecar, por lo que cuestionó si estaba en lo correcto al decir que "cómplice".

Aparecieron ahí que hay transferencias de una cuenta de Larry a Ninel por 250 mil pesos y demás, ese dinero podría ser parte de lo que el señor robó y convierte a Ninel en cómplice, pregunto yo", expresó Gustavo.

Ante esto, Joanna y Ana María dijeron que de ser cierto es imposible que no supiera nada y que automáticamente se hace cómplice, poniendo de ejemplo el caso de Ingrid Coronado con la pensión que recibía de Charlie López, diciendo que todo pago se debe de justificar y si ese dinero que recibió venía de Ramos, claramente sabía que era de lo que "robó".

Ninel no puede decir: 'Ay es que yo no sabía, ay es que...', todo el mundo se lo dijo, en todos los medios era sabido", dijo Joanna. "A estas alturas, ¿le crees a Ninel que sea tan inocente, que porque se enamoró tanto que no se dio cuenta?, perdón pero no, la verdad no tiene ese grado de inocencia, más bien es muy lista para evadir la responsabilidad a elegir parejas tan inadecuadas", concluyó Ana María.

Fuente: Twitter @saleelsoltv