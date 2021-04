El lado Oscuro de los Oscar: Entregas que fueron polémicas a lo largo de la historia

Estados Unidos.- Los prestigiosos premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, ya están en camino a sus edición 92 desde su debut en el mes de mayo en el año 1929.

Durante su larga trayectoria, los Oscar no han estado exentos de una serie de polémicas, escándalos y controversias; mientras que unos podrían justificarse por la diferencia de épocas, otro aún no tiene una explicación clara y convincente.

En el trayecto se han presentado diversos casos que dieron mucho de qué hablar y a solo dos días de presencial la gala 2021, este es un recuento de los escándalos más sonados.

Dudley Nichols, primer rechazo al premio en 1936

En las primeras ediciones, la Academia tuvo que ver cómo un premiado declinaba recibir su estatuilla dorada. El delator contaba con Dudley Nichols como guionista y se decidió premiar la cinta dirigida por John Ford por su libreto. Sin embargo, Nichols rechazó el premio en solidaridad con el Guionistas de Estados Unidos, quienes se encontraban en unas condiciones no muy respetables.

Racismo y discriminación a una ganadora en 1940

La primera afroamericana en ganar un Oscar fue la actriz Hattie McDaniel. Su papel de 'Mammy', la criada en Lo que el viento se llevó la coronó como la Mejor Actriz de reparto, sin embargo, lo que tendría que ser una celebración estuvo teñida de discriminación en forma de normas segregacionistas que les impedían sentarse con sus colegas blancos.

Ella y su acompañante fueron obligados a sentarse en una mesa separada en la parte posterior de la sala del afamado hotel de Los Ángeles donde se celebraba la ceremonia.

Ciudadano Kane se queda sin premio en 1942

Esta cinta fue muchas veces considerada la película más influyente cuando no directamente la mejor del cine estadounidense. Por este motivo la gente pensaría que ganó el Oscar, cuando únicamente se hizo con el del Mejor Guion Original. Es responsable de varias innovaciones en el arte de la dirección, como la estructura o el uso de una banda sonora, pero estos logros no fueron reconocidos en su momento.

El beso prohibido en 1964

Recogiendo el testigo de Hattie McDaniel, Sidney Poitier se convirtió en el primer actor afroamericano en ganar el Oscar a Mejor Actor por su papel en Los lirios del valle. La actriz Anne Bancroft quiso felicitar al actor con un simple beso en la mejilla que provocó un escándalo para los espectadores más conservadores en la época, considerándose un 'beso prohibido'.

El empate de la discordia en 1969

Barbra Streisand y Katharine Hepburn empataron en la votación final al Oscar a Mejor Actriz con exactamente 3030 votos cada una por sus papeles en Funny Girl y El león en invierno respectivamente. "Afortunadamente", Hepburn no acudió a la gala, así que la entrega no fue más esperpéntica de lo que podía haber sido.

El Oscar despreciado en 1971

George C. Scott había avisado a la Academia de que rechazaría cualquier premio que se pudiera dar a su rol del 'General George S. Patton Jr.' en la película Patton por "no creer que interpretaciones creativas pudieran ser comparadas". La Academia hizo caso omiso y Scott fue nominado y ganó la estatuilla a Mejor Actor. Cumpliendo su aviso, rechazó el galardón.

Marlon Brando en modo reivindicativo en 1973

Una de las imágenes más célebres de los Oscar fue cuando Marlon Brando rechazó su premio en 1972, algo que nadie esperaba. Lo ganó por su papel en El Padrino, de 'Francis Ford Coppola', pero en lugar de subir al escenario (no fue ni a la gala), envió en su lugar a una nativa americana apache llamada Sacheen Littlefeather.

Allí, ella explicaba que se encontraba en representación del actor y "amentablemente, rechazaba el premio". ¿La razón? Una protesta contra la representación de los nativos en Hollywood.

Exhibicionismo en la ceremonia de 1974

Fue en 1974 cuando Robert Opel, firme defensor de los derechos humanos y la igualdad, decidió aparecer desnudo en la gala para "reivindicar a la comunidad gay". La cara de David Niven, que estaba intentando presentar un premio, era un poema pero mantuvo la sonrisa

El discurso antibélico de 1975

Hearts and Minds fue un documental que criticó la Guerra de Vietnam y ganó el premio de la Academia en su categoría. El productor Bert Schneider aprovechó su discurso para hacer exactamente lo mismo que la película: un discurso antibélico y agradecer a los activistas de esta causa.

A pesar de lo loable del gesto, no fue muy bien recibido por la audiencia y la organización de la gala tuvo que leer una aclaración que dejara contentos a los patriotas orgullosos de semejante guerra, explicando que "No somos responsables de ninguna referencia política producida en el programa y sentimos que hayan tenido lugar esta noche".

Susan Sarandon y Tim Robbins se salen del guion en 1993

Susan Sarandon y Tim Robbins fueron dos de los presentadores elegidos para entregar uno de los premios. Aprovecharon su momento en pantalla para salirse del guion y pedir la acogida en Estados Unidos de los haitianos enfermos de SIDA aislados en la base norteamericana de Guantánamo. El organizador de la ceremonia, Gil Gates, decidió vetarlos para futuras galas.

Richard Gere en favor del Tíbet en 1993

Richard Gere también quiso aprovechar su privilegiada posición tras el exitazo de Pretty Woman para criticar sobre los derechos humanos en China y la opresión que ejercen los chinos en el Tibet. Al final estuvo baneado 20 años, hasta que en 2003 volvió a una gala.

¿Marisa Tomei ganó por error? en 1993

Nunca ha sido probado, pero la polémica ha acompañado desde el año 1993 hasta que el escándalo de Moonlight y La La Land desmontó las conspiraciones. Básicamente, como en muchos otros casos, se consideró que el premio no se dio al más merecido.

En este caso concreto, Marisa Tomei, la actual 'Tía May' del UCM, ganó a Mejor Actriz por su papel en Mi primo Vinny. Todos creyeron que era imposible que se hubiera impuesto a Judy Davis, Joan Plowright, Vanessa Redgrave y Miranda Richardson, y que el presentador Jack Palance habría leído el nombre erróneamente, sufrido un lapsus o cualquier otro motivo y que la Academia simplemente no quiso admitir el error.

El amor fraternal de Angelina Jolie en el 2000

La actriz Angelina Jolie causó revuelo que causó aparecer en la alfombra roja con su hermano James Haven y besarse en los morros. La sombra del incesto no hizo sino alargarse cuando en su discurso tras ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Inocencia interrumpida declaró "estoy muy enamorada de mi hermano ahora mismo".

Adrien Brody besa a Halle Berry en 2003

Halle Berry estaba en el escenario para presentar el premio a Mejor Actor, que ganó Adrien Brody por El Pianista. Cuando él subió a recogerlo, agarró a Berry y la besó. Más tarde ella confesó que no había sido planeado, pero simplemente aceptó. Tras el escándalo que dio lugar al movimiento #MeToo, este gesto ha sido uno de los ejemplos de comportamientos fuera de lugar.

El Oscar fugado en 2003

El Oscar a Mejor Director en la gala también fue para El pianista de Roman Polanski. El realizador franco-polaco no estaba allí para recogerlo, pues en 1977 huyó de los Estados Unidos antes de que fuera condenado tras declararse culpable en el juicio por la violación a la menor Samantha Geimer en 1977.

A pesar de juzgarse su talento en el certamen, no sentó muy bien que un violador, encima fugado, recibiera ese reconocimiento de la Academia. El debate pareció apaciguarse cuando la propia víctima dijo que no tenía problema con que su violador ganase un Oscar.

Sospechas de homofobia en 2006

En el año 2006 resultó ganadora a la Mejor Película Crash, Colisión. Podría tratarse de un simple caso de película que se considera que gana inmerecidamente, pero teniendo en cuenta que la gran favorita era Brokeback Mountain, la sospecha de homofobia sobrevoló a los académicos, máxime cuando Paul Haggis, el director de la ganadora, consideró inmerecido que su cinta se llevase un Oscar.

Las bromas de Seth MacFarlane sobre violencia doméstica en 2013

El siempre deslenguado Seth McFarlane tocó varios temas sensibles que valieron para calificar la gala como hostil y sexista. Sobre todo en un tema delicado como el maltrato machista, cuando comparó la violencia de Django Desencadenado con el caso de maltrato de Chris Brown y Rihanna. "Ellos la llamarían una película de citas".

La broma racista de Chris Rock en 2015

El cómico y actor Chris Rock realizó un sketch en el que subió a unos niños asiáticos al escenario, simulando que eran contables de PricewaterhouseCoopers. El actor comenzó a mofarse con chistes racistas, incluso diciendo que los niños asiáticos están especializados en fabricar teléfonos.

Evidentemente, la Academia no se tomó nada bien estos chistes, hasta el punto de que Ang Lee y otros 25 académicos descendientes de asiáticos firmaron una carta conjunta protestando por el guion de este sketch.

#OscarsSoWhite, la protesta al blanqueamiento en 2016

Tras conocerse las nominaciones a mejores actores y actrices, tanto principales como de reparto, se dio la circunstancia de que entre los 20 candidatos todos eran blancos. Will Smith y Jada Pinkett Smith fueron dos de las principales voces que se quejaron de la falta de diversidad en las nominaciones, acabando con el hashtag #OscarsSoWhite, que se convirtió en tendencia para que la Academia tuviera en cuenta otras actuaciones más diversas.

Brie Larson disgustada al dar el Oscar a Mejor Actor a Casey Affleck en 2017

Hay una tradición no escrita de que la Mejor Actriz de una edición entrega en la siguiente el de Mejor Actor y viceversa. Por tanto, Brie Larson, ganadora de la estatuilla a mejor intérprete por La Habitación tuvo que entregar "obligada" a Casey Affleck el de Manchester frente al mar.

La polémica con Affleck se remonta a su labor en la dirección de la película I'm Still Here. Amanda White, productora y Magdalena Gorka, directora de fotografía denunciaron a Casey por acoso sexual. Ante los reiterados desmentidos de estas acusaciones se llegó a un acuerdo extrajudicial. Finalmente Affleck aceptó públicamente su culpa y acabó pidiendo disculpas, pero la Academia prefirió que no presentara el premio a mejor actriz en los Oscar 2018 para evitar más polémica.

La La Land gana el Oscar... y lo pierde segundos después en 2017

Cuando se había anunciado a La La Land como ganadora a Mejor Película, con todo el equipo de producción recogiendo el premio y agradeciéndolo resulta que al final el Oscar era para Moonlight. Al parecer un sobre se había traspapelado.

Las predicciones de la Academia en 2020

La cuenta en Twitter de la Academia publicaba el lunes 3 de febrero un tuit con una imagen que representaba su lista de predicciones para los Oscar 2020 sin ningún tipo de mensaje. En sus décadas de historia nunca se ha visto algo similar, nunca se ha compartido de forma oficial una lista de favoritos.

Según este listado, Parásitos ganaría el Oscar a Mejor Película así como el de Mejor Película Extranjera. Sam Mendes sería el Mejor Director por 1917, Joaquin Phoenix como mejor actor por Joker y Renée Zellweger como mejor actriz por Judy.

Horas más tarde se daba explicación a lo sucedido, siendo un aparente problema con una herramienta por la que las predicciones de los usuarios se publicaban en la cuenta oficial.

Fuente: IGN España