¿En Televisa? Al borde del llanto, Esmeralda Pimentel revela que fue víctima de discriminación

Vancouver, Canadá.- La guapa y muy talentosa actriz, Esmeralda Pimentel, emocionada ante su oportunidad en el extranjero, empleó su cuenta de Instagram para sincerarse con sus millones de fans confesando, al borde del llanto, que al buscar trabajo en México fue discriminada por su aspecto en más de una ocasión, ¿a caso fue en Televisa?

Pimentel actualmente se encuentra en Canadá realizando un proyecto, del cual hasta el momento se desconocen detalles, ya que ella misma ha dicho que todavía no puede revelar nada al respecto, aunque actualiza al público de su avance, como que ya tuvo su primer llamado.

Tras esto, quiso abrir su corazón a todos aquellos que siempre le han brindado su apoyo, cómo lo son sus familiares, sus mejores amigas y por supuesto a su agencia de representante, ya que estuvieron ahí impulsándola para que no se rindiera y alcanzara su sueño.

Esmeralda señaló que este punto en su carrera era un "gran logro", ya que en los últimos se vio con muchas dificultades para encontrar trabajo, por lo que estar ahí, en el extranjero con un proyecto tan importante era algo indescriptible y sus sentimientos estaban encontrados.

Es un gran logro para mí en mi carrera, me siento super feliz y emocionada, ya gradecida con todas las personas que me han apoyado para estar aquí. Siento.... no sé, pero no he parado de llorar y de carcajear, y sé los quería compartir", reveló la actriz.