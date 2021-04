Ingresan al hospital de emergencia a la 'abuelita' de Thalía: "Ya no puede con los dolores"

Ciudad de México.- Laura Zapata dio una triste noticia a través de sus redes sociales. Comunicó que su abuela, quien es también la de Thalía, ingresó al hospital en la capital, debido a que ya no toleraba el dolor.

Eva Mange, de 103 años, recibe atención médica luego de que en enero se conociera que sufría maltrato en el asilo en el que se encontraba. Hasta la fecha, Zapata enfrenta una batalla legal con el lugar debido a las múltiples heridas que le ocasionaron a Mange.

Como resultado de las lesiones, la señora debe de ingerir fuertes medicamentos que, además de adormilarla, le provocan una pérdida considerable de sales. Es por ello que tuvo que regresar a la clínica, donde le ayudan a estabilizar sus niveles de sodio.

Una vez más, la famosa actriz arremetió contra el "asilo del terror" que evadió su responsabilidad por las afecciones de Mange. En este sentido, Zapata compartió que el recinto se escudó en su contrato de "no responsabilidad", sin embargo, ella continuará con la demanda hasta que "paguen los responsables".

No hacerse conscientes de la omisión de sus responsabilidades, y esconderse tras las letras chiquitas de su leonino contrato de 'NO RESPONSABILIDAD' por cualquier cosa que sufran los huéspedes internos en este #AsiloDelTerror. Es de no creerse el cinismo con el que se manejan".