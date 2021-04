¿Luis Miguel va a la cárcel? Abogado de Aracely Arámbula revela esta posibilidad

Ciudad de México.- Tal parece que si Luis Miguel no paga lo que debe de la manutención de sus hijos menos, Miguel y Daniel, el cantante podría ir a la cárcel, o al menos esta fue la posibilidad que reveló Guillermo Pous, el abogado de Aracely Arámbula, para el medio Quien.

Después de que saliera a la luz que 'La Chule' desde hace un año no recibe dinero para la manutención de sus hijos con 'El Sol de México', el caso ha llamado mucho la atención, por lo que el medio antes mencionado se comunicó con el representante legal de la famosa actriz.

Durante la entrevista confesó que solamente está esperando que la nueva conductora de MasterChef le dé indicaciones para comenzar un proceso legal, para que el intérprete de La Chica del Bikini Azul pagué lo que debe, señalando que si ambas partes no llegan a un acuerdo o el juez da una resolución "extrema" del caso, él podría ir a prisión.

Según Pous, en este tipo de casos el padre o madre que daba pagar pensión, deja de pagar lo que le corresponder sí llega a ir a la cárcel, señalando que es un caso extremo de esta clase de procesos legales, las cuales se presenta cuando se comprueba que se tiene la solvencia para mantener el ritmo en los pagos.

Cuando una de las partes obligadas, sea papá o mamá no cumplen con la obligación de la manutención para los hijos menores, se tienen acciones de las cuales echar mano. La alternativa mucho más radical, y a esto me refiero ya a la resolución judicial, sí en algunos casos puede terminar en cárcel, pero es un caso extremo cuando ya se llega al límite del asunto", explicó Guillermo.

Ante esto, el abogado dijo que hay pruebas suficientes para creer que Luis Miguel tiene la suficiente solvencia para ponerse al corriente y continuar pagando lo "exclusivo para sus hijos", destacando que su clienta no pide ni exige nada que no hayan acordado antes y que no sea para Miguel y Daniel,

Desconocemos sí el señor Gallego recibe todos los mensajes y la información, o si las respuestas que no da el abogado son las que le piden que nos dé o son respuestas cuyas decisiones él toma, al final el resultado es el mismo, la mecánica es irrelevante, lo que se busca es que se cumpla. No que le estén dando largas a la señora Arámbula, que no son para ella, sino al cumplimiento de lo que merecen sus hijos", aseveró.

