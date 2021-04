¿Melancólico? Julión Álvarez sorprende al hacer fuerte revelación sobre la música

Ciudad de México.- Julión Álvarez logró ponerse melancólico en redes sociales al hacer una importante y muy fuerte revelación sobre la música que terminaría por mostrar que solo es un arranque de emociones.

A través de su cuenta de Instagram es donde el cantante compartió una fotografía acompañado de su guitarra, pero ocultó todo color y solo la aplicó a blanco y negro, utilizando esta una forma para sorprender a sus seguidores.

Al pie de la publicación es donde el fundador del Norteño Banda agregó: "No soy bueno, pero me encanta sonar el bajo sexto. ¡Puros recuerdos... pura música!", demostrando así que lo suyo es la cantada y no la dedicación a los instrumentos.

Tras ser realizado el post, sus seguidores se mostraron fascinados por la dedicación que le pone para mantenerse activo con cada uno de los usuarios que siempre le han mostrado su incondiconal apoyo.

