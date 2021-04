Miguel Bosé 'destroza' a Jordi Évole por su entrevista: "la manipulación es inmensa"

Madrid, España.- Hace algunos días se publicó una entrevista realizada por Jordi Évole a Miguel Bosé, misma que abordó temas como la relación con su padre, la muerte de su madre, sus adicciones y su negación sobre la existencia del virus Covid-19; sin embargo, el cantante ha asegurado que dicha conversación fue 'editada' y que el periodista le 'hizo una mala jugada'.

En una nueva entrevista, esta vez con Carlos Fuentes para el canal Teve Cat, el artista nacido en Panamá aseveró que aceptó la invitación de Jordi para la entrevista porque este decía ser su amigo. En contraste, la conversación se tornó tensa y al ver el resultado final, se percató de que incluso había sido manipulada.

Cuando Jordi me llamó, por la admiración mutua que existe entre los dos, dije que sí pensando que el resultado de la entrevista iba a ser otro, iba a ser mejor y más respetuoso. Él alardea mucho de que soy su amigo y ya le dije: Si tratas así a tus amigos, no sé cómo tratarás al resto", señaló Bosé.

Al respecto, Carlos Fuentes, el presentador de Teve Cat, le cuestionó sobre los puntos de Évole que no le habían gustado, por lo que el intérprete respondió que "creó unas encerronas muy incómodas con las que tuvo que lidiar"; no obstante, apuntó que la gente que sintonice el material se dará cuenta por sí sola de la manipulación de la información.

Me esperaba que no hubiese tanta trampa. Porque no solo es lo que dices, sino cómo se edita. Hubo dos o tres momentos que fueron feos. No quedé contento porque se evitaron palabras y argumentos que esgrimí. La manipulación de los medios es inmensa", finalizó el cantante.