Oscar 2021: ¿Los conocías? Famosos con más galardones en la categoría 'Mejor actor'

Ciudad de México.- La edición número 93 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se realizará el próximo 25 de abril desde la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos y aunque el formato será diferente debido a la pandemia, este sigue siendo uno de los eventos favoritos del año.

La categoría 'Mejor actor' es una de las más esperadas tanto por famosos de la industria como por fanáticos del cine y pese a ser una de las más reñidas, hay hombres que se han llevado la estatuilla a casa en más de una ocasión, ¿sabes quiénes son?

Daniel Day Lewis, aclamado por la crítica y reconocido mundialmente por su talento interpretativo, tiene el lujo de presumir seis nominaciones por la Academia y tres galardones en la categoría 'Mejor actor' por My Left Foot (1989), There Will Be Blood (2007) y Lincoln (2012).

Jack Nicholson, actor multifacético e ídolo de muchos, tiene 12 nominaciones hasta el momento y tres premios Oscar bajo el brazo. Dos a la categoría 'Mejor actor' por los filmes One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) y As Good as It Gets (1997), y uno por 'Mejor actor de reparto' con Terms of Endearment (1983).

Por su parte, Walter Brennan, también ha sido reconocido con el Oscar en tres ocasiones, aunque por la categoría 'Mejor actor de reparto' por las películas Come and Get it (1936), Kentucky (1938) y The Westerner (1940), además de estar nominado por la Academia cuatro veces.

En 2021, los nominados a la categoría 'Mejor actor' son:

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Raineys Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

La gala de los premios Óscar se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, a través de una ceremonia semipresencial, en la que algunos exponentes del cine tendrán la posibilidad de acudir, mientras que otros deberán conectarse de manera remota debido a la actual pandemia. ¿Estás listo?