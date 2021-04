"¿Qué le pasó?": Redes reaccionan al drástico cambio de Zac Efron

Ciudad de México.- Las reacciones de los internautas en redes sociales no se hicieron esperar la mañana de este viernes 23 de abril, luego de que se filtrara una imagen del actor Zac Efron, quien a todas luces se realizó algún retoque que sus fans no dejaron pasar y el cual no les agradó en absoluto.

El actor que saltó a la fama con los musicales 'High School Musical', ha estado un tanto alejado de la pantalla grande, centrándose en el documental 'Down to earth', sin embargo, volvió a tomar notoriedad por una imagen en la que se puede apreciar que recurrió a alguna cirugía plástica.

La evidente modificación en su rostro no pasó desapercibida y las redes sociales rápidamente estallaron, dejando comentarios que desaprueban lo que el actor hizo con su cara, así como memes y comparaciones con otros personajes, como Ricky Fort o 'Calamardo Guapo'.

Yo viendo que Zac Efron esta en tendencias // yo después de ver xq uD83DuDE2D pic.twitter.com/kCHVLwrPsi — a?a ?asla ? (@Equissoypao_) April 23, 2021

Ricky Fort volvio en forma de Zac Efron pic.twitter.com/A5FySc4P6F — uD835uDD77uD835uDD9AuD835uDD88uD835uDD86uD835uDD98 uD83CuDDF5uD83CuDDF7 u007B9/12/18u007D uD83CuDFBE (@LNV22) April 23, 2021

QUÉ SE HIZO ZAC EFRON EN LA CARA??!! ME VA A DAR ALGO pic.twitter.com/IGvf9MYxAX — MaruuD83DuDCAB (@maruubh) April 23, 2021

La reacción promedio a la nueva cara de Zac Efron pic.twitter.com/Jfnth94kbK — Leo Piceda (@eltordo89) April 23, 2021

