"Retírate, mirón": Integrantes de 'Hoy' protagonizan feroz pelea en Televisa

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 23 de abril, los foros de Televisa presenciaron el nacimiento de una enemistad, pues un par de integrantes del programa Hoy fueron los protagonistas de una feroz pelea, frente a la vista de las cámaras y varios miembros del staff y compañeros.

Macky González y Brandon Castañeda, excompañeros de Guerreros 2020, mientras estaban en un descanso de los ensayos tuvieron un enfrentamiento ante la mirada atenta de los compañeros presentes, como Lourdes Munguía, a quien le tocó ser pareja del exWapayaso.

La exintegrante de Exatlón se acercó al exmiembro de las 'Cobras' y le reclamó que mientras estaban en el reality deportivo él le quisiera quitar su puesto de capitana, lo que él dijo que ya era cosa del pasado, que las superara.

La gente tal vez no sepa, pero Brandon me quiso quitar la capitanía en pleno programa, de ahí ya nos tenemos como pique, recelo, ósea, tal vez no sabes que signifique, no son celos, recelo es como resentimiento, te voy enseñando", dijo González. "Pues mira, eso ya paso, ya ni me acuerdo", le respondió Castañeda.