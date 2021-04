¡Sin piedad! Actriz de Televisa 'destroza' a TV Azteca y exhibe "racismo"

Ciudad de México.- Fátima Molina, reconocida y muy querida actriz de Televisa, no tuvo piedad a la hora de hablar sobre la mala experiencia que tuvo dentro de TV Azteca, a quienes 'destrozó' en una cumbre sobre el racismo, exhibiendo que al querer comenzar su carrera en dicha empresa fue retenida por que no "era el perfil" que estaban buscando.

Molina, antes de unirse a San Ángel y ser la protagonista de Te Acuerdas de Mí, intentó entrar a la escuela de actuación del Ajusco, CEFAC (hoy CEFAT, Centro de Formación Actoral), pero la rechazaron las dos veces que quiso ingresar por su aspecto físico.

La actriz recordó que a ella le quedó muy marcado ambos momentos, porque las dos veces le dijeron abiertamente que era a causa de su apariencia por la que no le permitían entrar, sin tomar en cuenta el talento que tenía y su potencial.

Fui a pedir dos veces la oportunidad de estudiar, pero también me representaba en ese momento que ellos pagaban también una mensualidad, a parte de estudiar, me representaba una oportunidad de estudiar y poder solventar mis gastos. Las dos veces me dijeron que no y en una de esas fueron claros: me dijeron que yo no era el perfil", reveló la actriz.