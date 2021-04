Tras dejar Televisa, destapan que Cynthia Klitbo terminó a Rey Grupero por "violento y abusivo"

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo no ha parado de acaparar la polémica del espectáculo pues además de haber aparecido al lado de Angélica Rivera y haber abandonado Televisa para unirse a Telemundo, también hace unos días anunció que nuevamente estaba soltera.

Mediante un comunicado en las redes sociales, la intérprete de múltiples melodramas anunció que había terminado con el Rey Grupero porque no les "alcanzó el amor", sin embargo, ahora una persona cercana al youtuber explicó que no fue así.

A través de una entrevista exclusiva con el portal de TVNotas, el informante aseguró que Cynthia "abrió los ojos" y se dio cuenta que su novio no era el príncipe azul que se imaginaba.

Porque quienes lo conocemos, sabemos que es violento y abusivo, con sed de fama y dinero, y me duele decirlo, pero creo que en este caso se aprovechó de que Cynthia está muy necesitada de amor, entonces le agarró la medida; pero no contaba con que ella es una mujer de carácter muy fuerte y no estaba dispuesta a mantener a un hombre ni a soportar sus desilusiones".