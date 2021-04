¿Volvió con Danilo? Desde 'Hoy', Michelle Renaud deja en shock a Televisa con fuerte revelación

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 23 de abril la reconocida actriz Michelle Renaud apareció en el programa Hoy para hablar del final de su telenovela Quererlo Todo, sin embargo, causó revuelo con las confesiones que hizo en vivo.

Como se recordará, a inicios de este año 2021 la guapísima intérprete de Televisa confirmó que había finalizado su noviazgo con Danilo Carrera porque aunque se seguían amando, tenían planes distintos.

¿Cerrando ciclos? Michelle Renaud aparece en Instagram con radical cambio de 'look'

En su entrevista con el matutino de Las Estrellas, Michelle sorprendió al público con sus declaraciones pues ni siquiera los conductores sabían si estaba hablando del melodrama o de su vida real.

Posteriormente, Renaud adelantó que podría haber una boda en el final de Quererlo Todo y le volvieron a preguntar si se refería a su vida personal y así contestó.

¿Yo? No sé, nadie sabe qué sigue para nadie... estoy en un momento donde fluyo y ya tengo un hijito y no quiero tener otro", comentó en referencia a que se habría separado de Danilo porque él no quería tener hijos.