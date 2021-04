¿Busca regocijo? Frida Sofía posa junto a Michelle Salas en polémica FOTO de Instagram

Ciudad de México.- Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán estuvo hace unas semanas junto al periodista Gustavo Adolfo Infante a quien abrió su corazón y reveló fuertes detalles de su vida.

Además de acusar a su abuelo, Enrique Guzmán, por presuntamente haber abusado de ella cuando era una niña; la hija de Pablo Moctezuma habló de su relación Michelle Salas.

Al respecto, Frida Sofía declaró que lleva un pésimo trato con su sobrina, hija de su prima Sthepanie Salas y el cantante Luis Miguel, contra quien explotó e incluso tachó de hipócrita.

Y aunque para nadie es un secreto que ambas jóvenes no se llevan nada bien, Frida aseguró que el principal motivo de su rivalidad es porque la nieta de Sylvia Pasquel es una "mustia".

Por mustia, porque no de repente; llevaban toda la vida las comparaciones, de que Michelle es una dama, de que Frida es la manzana podrida, la discordia de Las Pinal, y yo '¡Ay, no ma…, güey!'", dijo en la charla que sostuvo con el periodista.

Tras esta declaración, en una divertida dinámica que Salas sostuvo en Instagram sus fans le pidieron que compartiera una foto con Frida Sofía, a lo que ella de inmediato accedió.

La joven influencer se fue al baúl de los recuerdos y desempolvó una instantánea de ella y Frida cuando eran pequeñitas, acto que causó conmoción en redes sociales, pues dejó entrever que se criaron juntas y que en su corazón no existe rencor, a pesar de las fuertes declaraciones de Frida.

Cabe mencionar que en dicha entrevista que sostuvo Frida Sofía con Gustavo, dejó en claro que no le interesa arreglar las cosas con Michelle.

No, ya no, ya es muy… no (la he vuelto a ver) y la verdad no (me interesa)", finalizó.