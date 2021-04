Christian Nodal se ausenta de redes sociales y revela trágico suceso': "Me voy enterando"

Madrid, España.- El pasado jueves, Christian Nodal estrenó su más reciente éxito Botella tras botella, en colaboración con el rapero mexicano Gera MX.

A pesar de que durante días previos al lanzamiento, el cantante promocionó de sobremanera su tema; justo al momento de su debut, desapareció inesperadamente de redes sociales.

Esta tarde, justo dos días después de alcanzar una gran popularidad por la buena aceptación que hubo de parte del público, el intérprete de De los besos que te di, reaparece en su cuenta de Twitter para dar un anuncio a sus fanáticos.

En su mensaje, el novio de Belinda explica la razón de su ausencia y cuenta que tuvo un trágico inconveniente que no le permitió estar al tanto de la aceptación de su público y, emocionado, agradece a su público al igual que a su colega Gera MX.

¡A la ma...! Como saben estoy en España y ayer se me terminó de chin... el celular. No supe ni qué pe... con 'Botella tras botella'. Hasta ahorita me voy enterando de todo el desm... ¡Gracias, los amo un chi...! ¡Carnaaaal! @GERAMX444 ¡qué bonito lograr esto contigo! ARRIBA MÉXICO", escribió en el tuit.