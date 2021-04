"Por eso están llenos los eventos": Vocalista de Grupo Firme revela el secreto de sus triunfos

Ciudad de México.- El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, sorprendió en redes sociales al revelar uno de los más grandes secretos que él y toda la agrupación tienen para conseguir el triunfo en cada uno de sus conciertos.

El cantante y sus compañeros se encuentra de gira por Estados Unidos en donde afortunadamente han conseguido llenar cada una de las presentaciones hasta presentar el famoso 'Sold Out', ante esto Eduin reveló en su cuenta de Instagram la realidad de los 'agotados'.

Para iniciar su declaración el famoso agregó: "No me interesa ser le número uno, ni ser el que tiene más likes. Yo me enfoco en vender los boletos", pero la realidad no es solo de obtener las entradas y ya, sino de un compromiso que puede ser un tanto complicado.

Que la gente se divierta y valga la pena cada dólar que gasta por ir a vernos, esa es mi prioridad, es por eso que están llenos los eventos", confesó.

Mientras que los internautas no se hicieron esperar para mostrarle total admiración al artista y la agrupación que hace para dar lo mejor de cada uno.

Fuente: Instagram @chicapicosa2