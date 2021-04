¡Qué oso! Estos famosos fueron los peores vestidos en la historia de los Oscar ¿los conoces?

Estados Unidos.- A solo un día de que llegue el tan esperado momento de los Premios Oscar 2021 se ha realizado un recuento de los famosos que marcaron la historia al ser los perores vestidos de toda la gala.

Björk:

La artista islandesa dio en 2001 la imagen más icónica de la alfombra roja de ese año, pues confió en un diseñador para este ¿disfraz? inspirado por un cisne.

Celine Dion:

Hoy en día reconocida como una de las mujeres más elegantes del mundo al ser poseedora de un estilo propio y, podríamos también decir, único.

Cher:

La alianza entre ella y su diseñador ha sido una de las cosas que más ha marcado la historia de los Premios Oscar, tanto por el atuendo como por los tocados.

Demi Moore:

Nadie se explicaba como la estrella en Hollywood del momento decidió convertirse en diseñadora y crear su propio vestido para la alfombra roja, recibiendo algunas de las peores críticas.

Kim Basinger:

Si Moore fracasó con su diseño de vestuario, al año siguiente Basinger obtuvó el mismo éxito: ninguno.

Lizzy Gardiner:

Otra de las que apostó por diseñarse ella misma el vestuario, pero este caso tiene su explicación. Ella es diseñadora de vestuario. De hecho, ese año se llevó el Oscar por ‘Priscila, reina del desierto’, película que explica en parte la razón de su vestido.

Will Smith:

Su opción por una camisa de cuellos setenteros y casi desbocados no ayudaron a solucionar su apariencia, pero ahora destaca por su elegancia.

Jon Bon Jovi:

El color y material elegido no fue buena opción. Y si fuera poco, la lazada con la que contemplaba el look remataba el fracaso. Y no, ni las gafas ni el pelo ayudaron.

Jason Momoa:

Su amplitud física es siempre un reto, lo asumió y no triunfó.

Geena Davis:

El diseño de aire romántico que resultó demasiado cursi, diseño con cola, más largo por detrás que por delante que se completaba con un cuerpo que encorsetaba a la actriz y unos guantes largos. La combinación con medias y zapatos negros tampoco ayudó.

Fuente: Staff