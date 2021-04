"A la ver...": Conductora de 'Venga la Alegría' es la burla de TV Azteca al hacer esto en vivo

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Al Extremo, la famosa Anette Cuburu, conductora de Venga la Alegría, tuvo un vergonzoso momento, pues gritó una palabra altisonante sin notar que aún se escuchaba su micrófono, convirtiéndola en la burla de los espectadores de TV Azteca.

El error sucedió después de que Carmen Muñoz enlazara a otra nota, en la cual hablaban de un hombre que vivía sucesos paranormales en su hogar, pero las imágenes no eran tan claras, por lo que se escucha que alguien pregunta si hay un error técnico, mientras que Cuburu cuestiona: "Retomamos ¿o qué qué pedo?", sin saber que todos podían escucharla.

Sin duda un momento bastante penoso que no dudo en aprovechar su compañero en el matutino del Ajusco, 'El Capi' Pérez, pues en su show de La Resolana News lo compartió con su clásico sentido del humor, agregándole escenas extras con ayuda de su 'Capiologo'.

Retomamos o ¿qué pedo?, ¿tú qué pedo wey? Te marqué pero no me contestaste, me dijiste que íbamos a tomar unas caguamas... no ma... wey, ¿a mi quién me pega hijo de tu pu... mad...?, chin... tu mad... wey, estás pa' la ver...", dice 'Capi' en su parodia con Anette.