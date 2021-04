De no creer: Cristian Castro cuenta la razón por la cual dejó de ser amigo de 'Luismi'

Ciudad de México.- El capítulo tres de Luis Miguel, la serie sacó a flote una de las rivalidades que más han destacado desde la década de los 90 y es la que existe entre Cristian Castro y el intérprete de Suave, quienes conquistaron los escenarios con sus canciones y carisma hacia el público femenino.

Aunque el distanciamiento entre ambos era u tema muy sonado en los medios de comunicación durante los 90, fue el hijo de la actriz y cantante Verónica Castro quien terminó por confirmar que sí existían ciertos roces con 'El Sol'.

Durante una entrevista concedida en 2019, el intérprete de Azul indicó que laque tuvieron problemas relacionados con la fama, lo que denotó el problema fue el interés que ambos desolaron por Daisy Fuentes, conductora de MTV que terminó por ser la novia de Luis Miguel.

No somos amigos porque él no Hau querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky y todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad", dijo Castro para el programa 'Podemos Hablar'.