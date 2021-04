"Ella es víctima y él abusivo": Javier Ceriani destroza a Gustavo Adolfo y Frida Sofía

Ciudad de México.- El famoso presentador Javier Ceriani hizo una fuerte crítica a su colega, el periodista Gustavo Adolfo Infante y también a Frida Sofía por la polémica entrevista que tuvieron hace unos días.

El conductor del programa Chisme no Like aseguró que el presentador de De primera mano se aprovechó del estado de vulnerabilidad de la hija de Alejandra Guzmán para sacarle toda la información sobre la polémica con su familia.

Ceriani aseguró que Gustavo Adolfo no está a la altura y explicó "que tiene los valores enanos para hacer periodismo", asegurando que su compañera Elisa Beristain y él tuvieron la oportunidad de tener una entrevista así de polémica con Frida, pero prefirieron protegerla.

La llevamos a que se arreglara, le pagamos un bote, todo como ella quiso, pero cuando íbamos a subir al bote, ella pidió alcohol: si no había alcohol, ella no se subía. Nosotros no acostumbramos a eso, pero se lo dimos y decidimos ya no hacer nada por protegerla a ella, por respeto. Mejor nos divertimos".