H.E.R. le arrebata el Oscar a Laura Pausini y se lleva la estatuilla a 'Mejor Canción Original'

Los Ángeles, California.- La cantante italiana Laura Pausini no consiguió llevarse el Oscar por el tema Io Sí, canción por el que ganó un Globo de Oro y en su lugar la ganadora en esa categoría fue la cantante H.E.R.

El tema Fight for you de la cinta 'Judas and the Black Messiah' fue el ganador y dicha categoría fue presentada por la actriz Zendaya, quien no ocultó su felicidad al mencionar el nombre de la cantante y al fondo se dejó ver brincando de júbilo.

Zendaya celebrando el triunfo de H.E.R fue demasiadouD83DuDC9B #Oscars



pic.twitter.com/uCM53YxHVw — Greta Alvarez (@grets) April 26, 2021

Al subir al escenario, la ganadora del Grammy dio un discurso en donde agradeció el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera, al tiempo de mencionar brevemente los acontecimientos recientes en contra de las personas afroamericanas.

No tengo palabras, estoy tan feliz y agradecida. El conocimiento es poder, la música es poder, siempre que este de pie pelearé por mi gente y eso es lo que hace la narrativa, gracias".

Con ello la intérprete de Víveme se quedó sin llevarse la estatuilla que en emisiones anteriores ha sido conquistada por cantantes como Adele o Lady Gaga o Eminem por mencionar algunos.

Fuente: TNT, Twitter @TheAcademy