¿Infidelidad? Lambda García revela en Televisa el verdadero porque terminó su romance

Ciudad de México.- Después de terminar su romance con Luja Duhart, el famoso actor de Televisa y conductor de Hoy, Lambda García, se presentó en Miembros Al Aire, donde habló sobre los verdaderos motivos por los que concluyó su relación, ¿a caso fue debido a una infidelidad?

García estuvo en una entrevista con algunos de sus compañeros del matutino de Las Estrellas, hablando sobre sus experiencias de vida, como las rupturas amorosas, en las que de nueva cuenta le recordaron a la pareja de baile de Mariana Echeverría su reciente separación.

El famoso actor dijo que había ciertas situaciones que no embonaban en su vida, diferencias que no tenían en paz al uno y al otro, señalando que no estaba en una edad en la que quisiera seguir "cag..." en ningún aspecto de su vida y tenía la madurez para admitir cuando algo no funcionaba.

Las relaciones son muy raras el día de hoy, uno quiere comprometerse, la otra persona también quiere comprometerse pero al final no embonan ciertos engranes que al final de cuentas como lo dije, ni estamos en la edad de estar otra vez cag..., ni estamos en la edad de estar buscando estar mal con uno mismo y con la persona con la que estás, entonces creo que hay que ser conscientes y hay que tener la madurez necesaria de decir: ‘¿no se puede? ¿No podemos? Güey, a la chin...", dijo Lambda.

Al final destacó que él prefería quedarse con las cosas buenas de lo que se vivió en la relación, y continuar adelante dejando de lado todo lo malo que se pudo haber presentado.

Quédate con lo bonito, quédate con lo chido, quédate con lo increíble que pudo haber sido... pero a lo que sigue, o sea ni modo, así son las rupturas, no nos vamos a morir de un corazón roto nadie y es lo que se tiene que hacer, seguir para adelante", concluyó.

Fuente: TV Notas