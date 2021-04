Kiko Cibrián: La mente creativa detrás de grandes éxitos de Luis Miguel y más artistas

Ciudad de México.- Aunque muchos de los personajes que aparecen en la bioserie de Luis Miguel producida por Netflix se han cambiado, existen otros que aparecen sin ninguna modificación. Tal es el caso de Kiko Cibrián, una de las mentes creativas detrás de los grandes éxitos del 'Sol'.

Durante el tercer capítulo aparece el tema Suave, uno de los más coreados por el público y que gracias a sus arreglos, Kiko hizo, en conjunto con Luis Miguel un gran éxito.

El compositor, a diferencia del personaje 'Patricio Robles', interpretado por el actor Pablo Cruz Guerrero, sí es interpretado con el nombre por el que es conocido en la industria musical así como su papel dentro de la carrera del cantante.

Incluso, 'Kikillo', como también se le conoce, ha trabajado con artistas como Cristian Castro (quien en la serie es Cris Valdés), Carlos Rivera, Reik, Rocío Dúrcal y hasta Jesse & Joy.

Incluso fue gracias a su intervención que Luis Miguel consiguió grabar un dueto con el cantante Frank Sinatra en la canción Come fly with me.

Aunque Cibrián actualmente tiene 62 años de edad, en la serie de Netflix es interpretado por el guitarrista Bibi Marín, miembro de Reik y con quien Kiko ha colaborado en temas como Yo quisiera o Qué vida la mía.

Fuente: Netflix, Infobae, staff