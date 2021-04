¡Pleito en Televisa! Famoso actor confronta a conductora de 'Hoy' y ella lo pone en su lugar

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez, uno de los más famosos y polémicos actores de Televisa, en pleno programa en vivo de Con Permiso, no dudo en confrontar a Martha Figueroa, conductora de Hoy, por sus comentarios, que considera agresivos, en su contra, algo que ella no tuvo reparo en responder para ponerlo en su lugar.

La noche del pasado viernes 23 de abril, Yáñez estuvo de invitado en el programa de Figueroa y Pepillo Origel, por lo que aprovechó para dejar las cuentas claras con la famosa periodista, conocida por sus mordaces comentarios sobre famosos que se encuentran en el escándalo.

La famosa conductora, lejos de amedrentarse por los cuestionamientos del actor, ella respondió tranquila y le hizo ver que no estaba tan equivocada, recordando un momento en que ella misma fue una de sus víctimas en una cena de Navidad.

Eduardo, mientras charlaban sobre su negocio y vida profesional, este aprovechó para cuestionarle a Figueroa el porqué le caía "tan mal", si no se conocían tanto, a lo que ella dijo que le caía bien, pero que sí era una persona malhumorada y era testigo de ello.

¿Por qué te caigo mal?", cuestionó Yáñez, mientras que Martha muy tranquila que no era así: "No me caes nada mal, me caes muy bien, te lo juro por Dios".