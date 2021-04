¿Reconciliación? Marlene Favela revelaría estar junto a su exesposo George Seely con estas FOTOS

Ciudad de México.- Durante las últimas horas, Marlene Favela y George Seely levantaron especulaciones en redes sociales de estar juntos, pues curiosamente los dos aparecieron con fotografías en la nieve.

Pese que este matrimonio llegó a su fin hace tiempo y se encontraban en proceso de divorcio, tanto la actriz de Televisa como el padre de su hija, sorprendieron en Instagram por lanzar imágenes muy parecidas.

Chicago y yo: un eterno romance", escribió Marlene.

Publicación que inmediatamente tuvo el like de su ex, pero esto no fue todo, pues el papá de la pequeña Bella también realizó un post en el que no agregó palabras, pero podría tratarse del mismo lugar en el que esta la famosa.

A pesar que la imagen de Seely no tuvo reacción alguna de la empresaria, es ella quién eligió revelar una foto más y efectivamente inmediatamente el hombre con el que compartía su vida apareció.

Se desconoce si fueron tomadas en el mismo lugar o si la pareja está buscando reconciliarse, pero lo que es totalmente cierto es que Jorge sigue de nuevo a Marlene en esta red y está muy pendiente de lo que ella hace.

