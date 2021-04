"Te amo": Lupillo Rivera le "dedica" una canción a Belinda y las redes enloquecen

Ciudad de México.- En Internet circulan rumores en torno al cantante Lupillo Rivera. En específico, se dice que aún extraña a su expareja, Belinda. Dicha discusión fue avivada luego de que presuntamente, el compositor mexicano le "dedicara" una canción a la celebridad.

Llamó la atención que la melodía pertenece a Christian Nodal, quien hoy en día mantiene una relación sentimental con la intérprete de Bella Traición.

Una captura de pantalla evidencia un escrito por el famoso de 49 años, en el que se leía: "Si ves esto Belinda, te la dedico, te amo". El texto se encontraría en el apartado de comentarios de la melodía titulada Botella tras botella, estrenada el jueves 22 de abril.

Los cibernautas no se quedaron de brazos cruzados y, derrotados por la curiosidad, acudieron al video para comprobar la existencia de tan tierno mensaje. Por desgracia, la búsqueda no alcanzó el éxito, pues el supuesto comentario no se hallaba por ningún lado.

Algunas fuentes apuntan a que podría tratarse de estrategia para promocionar el video que ya de por sí ha triunfado; prueba de ello son los más 117 mil comentarios y 15 millones 987 mil reproducciones.

Fuente: El Heraldo de México