¿Apoya a Enrique Guzmán? En 'Sale el Sol', actriz de Televisa da su postura sobre Frida Sofía

Ciudad de México.- Después de que se desatara el pleito mediático y legal entre Enrique Guzmán y Frida Sofía, por las acusaciones de esta última de abuso contra el cantante, Sylvia Pasquel, reconocida actriz de Televisa, fue muy tajante el momento de expresar a la prensa de Sale el Sol su postura respecto a la polémica que envuelve a su familia.

Hace varias semanas que la familia Guzmán-Pinal está en el ojo público tras la entrevista de Frida con Gustavo Adolfo Infante, en la que aseguró que el intérprete de Tú Cabeza en mi Hombro la había tocado indebidamente cuando ella tenía cinco años.

Tras esto, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y otros miembros de la dinastía de Silvia Pinal se han pronunciado, señalando que la joven intérprete de Ándale tiene problemas mentales, ¿a caso Pasquel piensa de la misma manera?

La actriz estaba en un evento para apoyar a una fundación que ayuda a niños con cáncer, tras lo que medios como los de Imagen TV y otras televisoras la abordaron sobre preguntas respecto a la polémica de Guzmán, a lo que ella se negó rotundamente a responder, señalando que se mantendría al margen porque son cosas que considera privadas.

Bueno, ya me agarraron, ya, a ver muchachos, ustedes me conocen bien y saben que esos temas familiares ni los toco en las redes no con la prensa, entonces, yo me paré porque sé que van a respetar la postura en la que yo estoy, que es la de no hacer ningún comentario. Lo que se tenga que arreglar se hará dentro de la familia", aseguró.